6 FETÖ şüphelisi sınırda yakalandı

Edirne Valiliği, Yunanistan'a kaçmaya çalışan 6 Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) şüphelisi yakalandığını açıkladı.

KAYNAK: AA
6 FETÖ şüphelisi sınırda yakalandı

Yunanistan'a kaçmaya çalışan 6 Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) şüphelisi yakalandı.

Edirne Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin yasa dışı faaliyeti olan kişi veya kişileri tespit etmek, suç ve suçluların bağlantılarını ortaya çıkartabilmek için yaptığı çalışmalarda Yunanistan'a kaçmaya çabalayan 6 FETÖ şüphelisi yakalandı.

SINIR HATTINDA YAKALANDILAR

Ekiplerin bir başka operasyonunda ise "kasten adam öldürme" suçundan aranması olan 2 şüpheli ve bir düzensiz göçmen sınır hattında yakalandı.

FETÖ şüphelileri ile diğerlerinin jandarmadaki işlemleri devam ediyor. Düzensiz göçmen de İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

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