Hataylı depremzede öğrenciler konser verdi

Kaynak: AA
Hataylı depremzede öğrenciler konser verdi
"Arkadaşım Keman" projesi kapsamında Hatay'dan Bolu'ya gelen depremzede öğrenciler, Gölcük Tabiat Parkı'nda konser verdi.

Hataylı depremzedelerden oluşan öğrenciler, Bolu'da bir konser verdi. Bolu Milli Eğitim Müdürlüğü'nün koordinesinde gerçekleştirilen "Arkadaşım Keman" projesi kapsamında Hatay'dan gelen öğrenciler, Gölcük Tabiat Parkı'nda performans sergiledi.

"Hatay Kardeş Sesler Korosu" ve "Arkadaşım Keman" projesi öğrencileri Bolu'da bir araya geldi. Küçük müzisyenler, Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi'nde sahne aldılar ve Abant Gölü Milli Parkı'nda piknik yaparak etkinliklerini tamamladılar.

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Son gün Gölcük Tabiat Parkı'nda buluşan öğrenciler, göl çevresinde yürüyüş yaparak ve golf arabalarıyla tur atarak piknik yaptılar. Burada mini bir konser veren öğrenciler, hafta sonu tatilini Gölcük'te geçirenlerin ilgiyle izlediği bir performans sergilediler. Daha sonra öğrenciler, Bolu Valiliği önünde de bir konser daha verdi.

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