Büyükekşi kazandı Ali Koç pes etmedi

Kaynak: Fotospor
Büyükekşi kazandı Ali Koç pes etmedi
FIFA ile yapılan toplantıdan eli boş dönen Ali Koç flaş bir karar aldı.

Geçtiğimiz hafta İstanbul’a gelen FIFA Etik Komitesi'ne bağlı Sorgulama Komitesi yasa dışı bahis olayları ve TFF’nin içinde bulunduğu durum ile ilgili Ali Koç Mehmet Büyükekşi ve Şener Erzik ile görüştü.

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Yapılan görüşmelerin sonucunda Şener Erzik’in de desteğiyle Mehmet Büyükekşi herhangi bir sorun olmadığına dair FIFA’yı ikna etti.

FIFA yetkililerinin geri dönmesinin ardından Mehmet Büyükekşi yaptığı bir açıklamada “Ne FIFA ne UEFA ile sorunumuz var, iddialar yalan. Üst düzey ilişkiler ve karşılıklı ziyaretlerle Türk Futbolu'nun gelişimine yönelik çalışmalarımız devam ediyor” dedi.

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FIFA ile burada yaptığı görüşmeden bir sonuç elde edemeyen Ali Koç ise flaş bir karar aldı.

Haftaya Londra’ya gitmeye karar veren Ali Koç burada FIFA Asbaşkanı ve İngiltere Futbol Federasyonu Debbie Hewitt ile görüşecek.

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