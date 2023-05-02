6 ilde PKK operasyonu

Bölücü terör örgütü PKK’ya yönelik İstanbul merkezli 6 ilde düzenlenen operasyonlarda, örgütün dağ kadrosuna eleman topladıkları, silahlı ve korsan gösteriye katıldıkları tespit edilen 32 şüphelinin yakalandığı bildirildi.

6 ilde PKK operasyonu

İHA'nın haberine göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekipleri, bölücü terör örgütü PKK/KCK’nın faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik geniş çaplı çalışma gerçekleştirdi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma çerçevesinde harekete geçen emniyet ekipleri, örgütün gençlik yapılanması Devrimci Gençlik Hareketi (DGH) içerisinde faaliyet gösterdikleri, PKK/KCK’nın dağ kadrosuna eleman topladıkları ve aktardıkları tespit edilen 39 şüpheli saptandı.

Silahlı, molotoflu ve korsan gösteri yürüyüşlerine katıldıkları belirlenen örgüt üyelerinin yakalanması için bu sabah İstanbul merkezli 6 ilde eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Özel harekat timlerinin de katıldığı 38 adrese yapılan baskınlarda 32 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Operasyonda yakalanan şüpheliler arasında Halkların Demokratik Kongresi (HDK), Halkların Demokratik Partisi (HDP), Yeşiller ve Sol Gelecek Partisi (Yeşil Sol Parti) Gençlik Meclisi üyeleri ile yöneticilerinin de aralarında bulunduğu öne sürüldü.

Bu kişilerin kaldıkları adreslerde yapılan aramalarda ise 1 kurusıkı tabanca, çok sayıda dijital materyal ve örgütsel içerikli yasaklı yayınlar ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler sorgulanmak üzere İstanbul Terörle Mücadele Şubesine götürüldü.

Zanlılar hakkında başlatılan işlemlerin devam ettiği aktarılırken, firari durumda olan 7 şüphelinin yakalanması için çalışmaların devam ettiği belirtildi.

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