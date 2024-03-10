6. sınıf öğrencisi okuma yazma bilmiyor. Milli Eğitim’in yazışmalarından acı gerçek çıktı

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) devamsızlığı azaltmak için birtakım önlemler alsa da il milli eğitim müdürlüklerinin yazışmaları çocukların okul devamsızlıklarının arttığını gösterdi.

Cumhuriyet gazetesinden Aytunç Ürkmez’in haberine göre, Mersin Akdeniz’de İbrahim Rencuzoğulları İlkokulu/Ortaokulu yönetimince, 3 Ocak’ta ilçe milli eğitim müdürlüğüne sürekli devamsız duruma düşmüş toplam 31 öğrencinin listesi gönderildi.

Listede öğrencilerin çoğunun kayıtlı adreslerinde bulunmadığı belirtildi. Okulun yazısı üzerine Akdeniz Kaymakamlığı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nce, 15 Ocak’ta Mersin Valiliği İl Milli Eğitim Müdürlüğü’ne yazı yazılarak, söz konusu öğrencilerin adreslerin en yakın okullara kaydının yapılıp eğitime erişimlerinin sağlanması istendi.

İl milli eğitim müdürlüğü ise yazı üzerine araştırma yaptıktan sonra öğrencilerin adreslerine ulaşamadı. Bu gelişmenin ardından müdürlükten 80 ilin il milli eğitim müdürlükleri ile 12 ilçe milli eğitim müdürlüğüne yazı gönderildi. 31 öğrencinin il ve ilçelerinde eğitimöğretime devam edip etmediklerinin araştırılması istendi.

Diyarbakır İl Milli Eğitim Müdürlüğü de Şehit Süleyman İyikul Ortaokulu’ndan 37 öğrencinin durumunu araştırdı. Ulaşılan tutanaklarda 10 öğrencinin kendi istekleriyle okula gelmediği anlaşıldı. Rehber öğretmen tarafından yapılan ikna çalışmalarının da başarısızlıkla sonuçlandığı kaydedildi. Bazı öğrencilerin ise akademik hedef kapsamında devamsızlık yaptığı saptandı. Kimi öğrenciye ise ulaşılamadı.

OKUMA YAZMA BİLMİYOR

Söz konusu öğrencilerden olan 6. sınıf kız öğrencisi A.Y.’nin ise tutanağındaki ayrıntı dikkat çekti. Söz konusu tutanakta, “Yapılan veli görüşmesinde A.Y. adlı öğrencimizin okuma yazma bilmediği ve bundan dolayı okula gelmek istemediğini belirtmiştir” ifadeleri kullanıldı.