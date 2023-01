ABD'de 6 yaşındaki 'kronik engelli' çocuk öğretmenini silahla vurdu

AA'da yer alan habere göre, öğrencinin ailesi, avukatları James S. Ellenson aracılığıyla yaptığı açıklamada, çocuklarının "kronik bir engeli" nedeniyle tedavi gördüğünü, okula giderken aileden birinin mutlaka kendisine refakat ettiğini ancak o hafta çocuklarının okula yalnız gittiğini kaydetti.



Aile, olay günü çocuklarına eşlik etmedikleri için hayatları boyunca pişmanlık duyacaklarını vurgulayarak silah taşımanın sorumluluğunun her zaman bilincinde olduklarını ve çocuğun ulaştığı silahın "tetik kilidinin" bulunduğunu ifade etti.







SİLAHIN KİLİDİNİ NASIL AÇTI MERAK EDİLİYOR

Avukat Ellenson, gazetecilere yaptığı açıklamada, silahın annenin dolabında yaklaşık 2 metre yüksekte olduğunu, ayrıca anahtarla açılan tetik kilidinin bulunduğunu belirtti.



Ellenson, çocuğun silaha nasıl eriştiğini ve kilidini hangi yöntemle açtığını kendilerinin de anlamadığını söyledi.



Çocuğun özel tedavi aldığını ifade eden Ellenson, engelin zihinsel mi davranışsal mı sorusunu, “Hepsinin üzerinde bir engel.” diye cevapladı.



Hafta başında taburcu edilen yaralı öğretmen Abby Zwerner'in tedavisine ayakta devam ediliyor.







OLAY

6 Ocak’ta Newport News şehrinde meydana gelen ve ülkede 2023’ün ilk silahlı okul saldırısı olarak kayıtlara geçen olayda, 6 yaşındaki bir öğrenci, Richneck İlkokulunda ders sırasında öğretmenini çantasından çıkardığı silahla vurmuştu.



Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan 25 yaşındaki Zwerner'ın, hayatı tehlikeyi atlattığı bildirilmişti.



Olayda başka kimse yaralanmazken 6 yaşındaki çocuk aynı gün gözaltına alınmıştı.







POLİS ŞEFİ DE ANLAM VEREMEDİ

Newport News Polis Şefi Steve Drew, 10 Ocak’ta düzenlediği basın toplantısında, 9 milimetre çapındaki silahın öğrencinin annesi tarafından yasal olarak satın alındığını ve olay sabahı okula çocuğun çantasında getirildiğini öğrendiklerini söylemişti.



Drew, eylemin "kaza olmadığını" tekrarlayarak "Tartışma neydi, çocuk o an ne düşünüyordu, bilmiyorum. Sizin aklınızdaki soruların üç katı bizim kafamızda var. Soruşturma devam ediyor. Tüm detayları ilgili herkesle yapacağımız mülakatlardan sonra öğreneceğiz.” demişti.



6 yaşındaki çocuğun, annesinin silahına nasıl ulaştığı, kullanmayı nasıl öğrendiği sorularının cevaplarının araştırıldığını kaydeden polis şefi, öğrencinin ailesine yönelik işlem konusunda da soruşturma bittikten sonra eldeki kanıtlara ve yasalara göre hareket edileceğini belirtmişti.