Denizde mahsur kalan adam bakın ne yiyerek hayatta kaldı: Kurtulma yöntemi de ayrı bir hikaye

İHA’da yer alan haberde, Karayip Denizi’nde yer alan Saint Martin Adası'ndaki limanda aralık ayında bir tekneyi tamir etmeye çalışan Elvis Francois, akıntıya kapılarak sürüklenmeye başladı. Denizcilik bilgisi olmayan ve açık denizde sürüklenen Francois, telefon çekmediği için yardım isteyemedi. Günlerce denizde sürüklenen 47 yaşındaki Francois, 24 gün boyunca 1 şişe ketçap, sarımsak tozu ve et suyu tabletleri yiyerek hayatta kaldı.







KURTULMA YÖNTEMİ DE ADETA AYRI BİR HİKAYE

Yelkenlinin gövdesine “yardım” yazan Francois, 15 Ocak'ta ayna kullanarak bir uçağa güneş ışınlarını yansıtıp dikkat çekmeyi başardı. Uçak mürettebatı durumu Kolombiya donanmasına bildirdi. Donanmanın irtibat kurduğu bir ticari gemi, denizde yaklaşık 1 aydır sürüklenen Francois’i kurtararak liman kenti Cartagena'ya getirdi. Francois sağlık kontrolünden geçirilirken, ülkesine dönüşü için göçmenlik birimi ilgili süreci başlattı.







“BİR NOKTADA UMUDUMU YİTİRDİM”

Franscois, “Teknede yiyecek yoktu. Ketçap, sarımsak tozu ve et suyu tabletleri vardı. Et suyu tabletlerini suyla karıştırıp içtim. Oturup beklemekten başka yapacak bir şeyim yoktu. Bir noktada umudumu yitirdim ve ailemi düşündüm. Donanmaya teşekkür ediyorum. Onlar olmasaydı bu hikayemi anlatamayacaktım.” diye konuştu.





İLGİLİ HABERLER