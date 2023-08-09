6 yıl kesinleşmiş hapis cezası olan FETÖ üyesi yakalandı

Eskişehir’de jandarma ekiplerince, FETÖ üyesi olduğu için hakkında 6 yıl 3 ay hapis cezası bulunan şüpheli yakalandı.

KAYNAK: İHA
6 yıl kesinleşmiş hapis cezası olan FETÖ üyesi yakalandı

Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı TEM Şube Müdürlüğü ekiplerince, terör örgütü üyelerinin ve terör örgütleriyle ilişki içinde bulunan, yardım ve yataklık yapan kişilerin tespit edilerek yakalanmasına yönelik çalışma düzenlendi.

HAKKINDA 6 YIL 3 AY HAPİS CEZASI VARDI

Çalışmalar neticesinde, ‘FETÖ Üyesi Olmak’ suçundan Ardahan Ağır Ceza Mahkemesi tarafından hakkında 6 yıl 3 ay hapis cezası verilen firari şahsın, Odunpazarı İlçesi’ne geleceği öğrenildi. Odunpazarı İlçesi’ne geldiği tespit edilen şahıs, TEM Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan operasyon ile yakalanarak gözaltına alındı.

CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Şahıs, işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Eskişehir L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.

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