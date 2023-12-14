60 bin liralık saman balyası kül oldu

Bilecik'in Gölpazarı ilçesine bağlı Büyük Susuz Köyünde meydana geldi.

Gece saat 03:30 sıralarında çıkan yangında, istiflenmiş halde bulunan 3 grup saman balyaları alev aldı.

İhbar üzerine olay yerine Gölpazarı Belediyesine ait itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yangında yaklaşık bin balya kül olurken, köy Muhtarı Binay Günay kendisine de ait balyaların yandığını ve yangının 3 farklı noktadan çıkması nedeniyle sabotaj iddialarının üzerinde durdu.

Günay, "Bu ayrı ayrı 3 saman istifinin aynı anda hepsinin tutuşması tabiatın kanununa aykırı. Saman balyasının tutuşması için mutlaka benzin veya mazot gibi yanıcı madde gerekir. Bu iş kibrit veya çakmak ile olmaz" dedi.

Olay ile ilgili jandarma geniş çaplı araştırmaya başladı.