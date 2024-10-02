60 bin TL yürüyerek ayağına geldi

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde kaybolan ve sahibi tarafından 60 bin TL ödül verileceği duyurulan "Gece" isimli tekir cinsi kedi, bahçesinde balık pişiren bir adam tarafından bulundu. Balığın kokusuna gelen kedi, sahibi Mehmet Şahbaz’a teslim edildi.

Geçtiğimiz hafta kaybolan Gece için sokak sokak arama yapan Mehmet Şahbaz, sosyal medya üzerinden kedisinin fotoğrafını paylaşarak bulan kişiye ödül vereceğini açıkladı. Ancak gelen ihbarlardan hiçbiri kayıp kediye ulaşamadı.

Pazar Mahallesi'nde yaşayan bedensel engelli Ahmet Alişan, evinin bahçesinde balık pişirdiği sırada yanına gelen kedinin, aranan Gece olduğunu fark etti. Kediyi koruma altına alarak sahibine haber veren Alişan, kedinin veteriner kontrolünden geçirilmesinin ardından ödülünü aldı.

Mehmet Şahbaz, kedinin bulunmasından duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Kedimiz 1 haftadır kayıptı. Bulmak bu arkadaşımıza nasip oldu, kendisine çok teşekkür ediyorum" dedi.

Ödülünü alan Ahmet Alişan ise, "Evimin bahçesinde balık pişiriyordum. Balığın kokusuna geldi. Paraya da ihtiyacım vardı, iyi oldu" ifadelerini kullandı.