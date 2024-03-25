60 milyon dolarlık evinin bahçesinde spor yaptı. Görenler 'sen hiç yaşlanmayacak mısın' dedi

60 milyon dolarlık evinin bahçesinde spor yaptı. Görenler 'sen hiç yaşlanmayacak mısın' dedi
Kaynak: Haber Merkezi
Dünyaca ünlü şarkıcı ve oyuncu Jennifer Lopez iddialı paylaşımları ve özel yaşantısıyla sık sık gündeme olan Lopez, bu defa ise lüks evinin bahçesinde spor yaparken çekilen fotoğraflarını paylaştı.
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60 milyon dolarlık evinin bahçesinde spor yaptı. Görenler 'sen hiç yaşlanmayacak mısın' dedi 1

54 yaşındaki ünlü sanatçının, 60 milyon dolarlık lüks evinin arka bahçesi görenleri büyüledi.

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60 milyon dolarlık evinin bahçesinde spor yaptı. Görenler 'sen hiç yaşlanmayacak mısın' dedi 2

Lopez, 253 milyon takipçili sosyal medya hesabından lüks evinin bahçesinde spor yaparken verdiği pozlarını takipçileriyle paylaştı.Lopez, bu defa 253 milyon takipçili sosyal medya hesabından lüks evinin bahçesinde spor yaparken verdiği pozlarını takipçileriyle paylaştı.

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60 milyon dolarlık evinin bahçesinde spor yaptı. Görenler 'sen hiç yaşlanmayacak mısın' dedi 3

Ünlü sanatçı spor yaptığı anları "Günlük sağlık dozu. Herkese mutlu pazarlar. Bu şekli seviyorum" notu ile paylaştı.

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60 milyon dolarlık evinin bahçesinde spor yaptı. Görenler 'sen hiç yaşlanmayacak mısın' dedi 4

Takipçileri ünlü sanatçıya beğeni ve yorum yağdırdı. Lopez’e "Hayatını yaşıyor", "İlham veren kraliçe", "Sen hiç yaşlanmayacak mısın" gibi yorumlar yapıldı.

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60 milyon dolarlık evinin bahçesinde spor yaptı. Görenler 'sen hiç yaşlanmayacak mısın' dedi 5

Jennifer Lopez, 2022’de ünlü oyuncu Ben Affleck ile evlenmişti.

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60 milyon dolarlık evinin bahçesinde spor yaptı. Görenler 'sen hiç yaşlanmayacak mısın' dedi 6

54 yaşındaki ünlü sanatçı Jennifer Lopez ve dördüncü eşi Ben Affleck, geçtiğimiz Mayıs ayında 12 yatak odası, 24 banyo, spa/sauna, masaj odası, boks ringi ve spor olanaklarına sahip 38 bin metrekarelik evi satın almıştı.

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60 milyon dolarlık evinin bahçesinde spor yaptı. Görenler 'sen hiç yaşlanmayacak mısın' dedi 7

Jennifer Lopez daha önce Ojani Noa, Cris Judd ve Marc Anthony ile evlenmişti.

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60 milyon dolarlık evinin bahçesinde spor yaptı. Görenler 'sen hiç yaşlanmayacak mısın' dedi 8

Ünlü sanatçının ayrıca Emme Maribel Muñiz ve Max David Muñiz adında ikiz çocukları var.

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