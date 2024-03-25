60 milyon dolarlık evinin bahçesinde spor yaptı. Görenler 'sen hiç yaşlanmayacak mısın' dedi

Dünyaca ünlü şarkıcı ve oyuncu Jennifer Lopez iddialı paylaşımları ve özel yaşantısıyla sık sık gündeme olan Lopez, bu defa ise lüks evinin bahçesinde spor yaparken çekilen fotoğraflarını paylaştı.