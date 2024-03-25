60 milyon dolarlık evinin bahçesinde spor yaptı. Görenler 'sen hiç yaşlanmayacak mısın' dedi

54 yaşındaki ünlü sanatçının, 60 milyon dolarlık lüks evinin arka bahçesi görenleri büyüledi.
Lopez, 253 milyon takipçili sosyal medya hesabından lüks evinin bahçesinde spor yaparken verdiği pozlarını takipçileriyle paylaştı.Lopez, bu defa 253 milyon takipçili sosyal medya hesabından lüks evinin bahçesinde spor yaparken verdiği pozlarını takipçileriyle paylaştı.
Ünlü sanatçı spor yaptığı anları "Günlük sağlık dozu. Herkese mutlu pazarlar. Bu şekli seviyorum" notu ile paylaştı.
Takipçileri ünlü sanatçıya beğeni ve yorum yağdırdı. Lopez’e "Hayatını yaşıyor", "İlham veren kraliçe", "Sen hiç yaşlanmayacak mısın" gibi yorumlar yapıldı.
Jennifer Lopez, 2022’de ünlü oyuncu Ben Affleck ile evlenmişti.
54 yaşındaki ünlü sanatçı Jennifer Lopez ve dördüncü eşi Ben Affleck, geçtiğimiz Mayıs ayında 12 yatak odası, 24 banyo, spa/sauna, masaj odası, boks ringi ve spor olanaklarına sahip 38 bin metrekarelik evi satın almıştı.
Jennifer Lopez daha önce Ojani Noa, Cris Judd ve Marc Anthony ile evlenmişti.
Ünlü sanatçının ayrıca Emme Maribel Muñiz ve Max David Muñiz adında ikiz çocukları var.