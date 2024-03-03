60 yaşındaki zihinsel engelli kayıp adamı iz takip köpeği buldu

Kaynak: İHA
60 yaşındaki zihinsel engelli kayıp adamı iz takip köpeği buldu
Zonguldak'ta, köyünden 3 kilometre uzaktaki ormanlık alanda bulunan M.Y., tedbir amaçlı Karadeniz Ereğli Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde 70 yaşındaki zihinsel engelli M.Y., 35 personel, 9 AFAD gönüllüsü ve 49 vatandaşın katılımıyla her yerde arandı. İz takip köpeğinin de yer aldığı arama çalışmalarında kayıp adam 19 saat sonra ormanlık alanda bulundu.
Karadeniz Ereğli ilçesinde 60 yaşındaki M.Y., geçen 1 Mart günü evinden ayrıldı. M.Y.’den haber alamayan ailesi durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine 9’ü AFAD personeli, 8’i AFAD gönüllüsü, 26 jandarma, 49 vatandaşın başlattığı arama çalışmalarına iz takip köpeği Voltaj da dahil edildi.
19 saat süren arama çalışmalarının ardından M.Y.’ye ulaşıldı. Köyünden 3 kilometre uzaktaki ormanlık alanda bulunan M.Y., tedbir amaçlı Karadeniz Ereğli Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Ekiplere teşekkür eden ailesi ise sevinç yaşadı.

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