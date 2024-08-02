60 yıl önce Hollanda’ya göç eden Türk kadınlarının fotoğraf sergisi duygu dolu anlara sahne oldu

Kaynak: İHA
60 yıl önce Hollanda’ya göç eden Türk kadınlarının fotoğraf sergisi duygu dolu anlara sahne oldu

Türkiye'den 1960'lı yıllarda Hollanda'ya çalışmaya giden gurbetçi kadınları ve kadın göçünü anlatan "Umuda Yolculuk" adlı fotoğraf sergisi, Yozgat'ın Sorgun ilçesine bağlı Bahadın Beldesi'nde açıldı.

Yozgat'ın Bahadın Beldesi ve Hollanda Ankara Büyükelçiliği iş birliğiyle Kadın İstihdam Merkezi'nde düzenlenen serginin açılışına Hollanda Büyükelçisi Joep Wijnands da katıldı.

Büyükelçi Wijnands, Hollanda ile Türkiye arasındaki ilişkinin çok özel olduğunu belirterek, bu ilişkilerin siyaset, ticaret ve tarihle bağlantılı olduğunu ifade etti.

İnsani temasların iki ülke arasındaki özel bağları pekiştirdiğini vurgulayan Wijnands, “60 yıl önce Hollanda hükümetinin daveti üzerine burada yaşamaya cesaret eden bu kadınlar, Hollanda ile Türkiye'nin kültürel ilişkilerinin gelişmesine büyük katkıda bulunmuştur” dedi.

Büyükelçi, Hollanda’ya gelen misafir işçilerin genellikle erkek olarak düşünüldüğüne dikkat çekerek, kadınların bu süreçteki cesaretinin de göz ardı edilmemesi gerektiğini ifade etti.

Wijnands, “Bu sergi, o dönemde bu önemli rolü üstlenen tüm kadınlara ve onların torunlarına teşekkür etme fırsatıdır” şeklinde konuştu.

Açılışta, Hollanda Büyükelçisi Wijnands ile Sorgun Kaymakamı İhsan Emre Aydın, Yozgat Belediye Başkanı Kazım Arslan, Sorgun Belediye Başkanı Mustafa Erkut Ekinci, Bahadın Belediye Başkanı Sami Eroğlu ve vatandaşlar, kadın göçünü anlatan fotoğraf ve kadınların hayat hikayelerinin yer aldığı sergiyi gezdi.

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