60 yıl önce şişelenen viski rekor fiyata satıldı

İskoç viski üreticisi Macallan'ın 1926'da ürettiği meşhur viski, kendi rekorunu kırarak 2.7 milyon dolara satıldı.

KAYNAK: Haber Merkezi
60 yıl önce şişelenen viski rekor fiyata satıldı

CNN’de yer alan habere göre, İskoçların ünlü viski markası Macallan'ın 1926'da ürettiği ender bulunan bir şişe viski, açık artırmada 2.7 milyon dolara (2.1 milyon sterlin) satıldı.

Londra'da gerçekleştirilen satışla, en pahalı viski rekoru böylece kırılmış oldu. Viskinin, 770 bin ila 1.2 milyon sterlin arasında satılmasının beklendiği, tahmini fiyatının iki katına alıcı bulduğu belirtildi.

60 SENE SONRA ŞİŞELENDİ

Macallan Adami 1926, dünyanın en çok peşinde koşulan viskileri arasında gösteriliyor. Single malt (tek malt) olan ve Macallan'ın en eski ürünü olarak değerlendirilen bu viskiden toplamda 40 şişe üretildiği biliniyor. Koyu Avrupa meşesinden yapılmış 263 numaralı fıçıda 60 sene boyunca olgunlaştırılan viski, 1986 yılında şişelenmişti.

ÖZEL OLARAK TASARLANDI

Satışa çıkarılmayan bu 40 şişenin bazıları Macallan'ın en üst düzey müşterilerine hediye edilmişti. Şişeler farklı şekillerde etiketlenmiş; 14'üne Macallan'ın ikonik 'Fine and Rare' logosu konmuş, 12'sinin etiketini İngiliz sanatçı Sir Peter Blake, 12'sinkini de İtalyan ressam Valerio Adami tasarlamıştı. Son açık artırmada da, Adami'nin tasarladığı şişelerden biri satıldu.

BİR ŞİŞENİN JAPONYA DEPREMİNDE KAYBOLDUĞU SANILIYOR

Macallan Adami 1926'dan kaç şişenin hâlâ var olduğu bilinmiyor. Bir şişenin Japonya'daki 2011 depreminde yok olduğu, bir diğerinin de açılıp içildiği düşünülüyor. Bir şişe Macallan Adami 1926 daha 2019 yılında müzayede ile satışa çıkarılmış, 1.5 milyon sterline alıcı bulmuştu.

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