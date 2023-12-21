61 ilde 175 bin 843 hektarlık alan 316 maden sahası için ihaleye açıldı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü, 61 ilde toplam 316 maden sahası için ihale açtığını duyurdu.

Karar, Resmi Gazete ile Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü'nün resmi sitesinde yayımlandı.

İlana göre, Sivas'ta ihale edilecek 4. grup nikel-kobalt maden sahası 32 bin 540 hektar yani 325 bin 400 dönümlük bir alanı kapsıyor.

Sivas’la birlikte ihaleye açılan alan ise yaklaşık 175 bin 843 hektar, yani 1 milyon 758 bin 430 dönüm büyüklüğünde.

ISTRANCA ORMANLARININ OLDUĞU ALANLAR DA MADEN İŞLETMECİLİĞİNE AÇILIYOR

Ankara'da 7 milyon 61 bin ihale bedeliyle 68 bin 680 dönüm arazi maden işletmeciliğine açılacak.

Kütahya'da 5 bin 697 hektar arazi 6 milyon 557 bin 408 TL bedelle ihaleye çıkarıldı.

Antalya'da ise 10 bin 540 dönüm alan 4 milyon 539 bin 744 TL bedel ile ihaleye açılacak.

Trakya’nın ve İstanbul’un akciğerleri ve su kaynağı olarak bilinen Istranca Ormanlarının olduğu alanlar da maden işletmeciliğine açılıyor.

İhalesi yapılan alanlarda ağırlıklı olarak dördüncü ve ikinci grup madenler yer alıyor.

"ALTIN, GÜMÜŞ, BAKIR MADENİ"

Söz konusu alanlardan altın-gümüş-bakır-nikel-çinko-kurşun gibi madenler çıkarılıyor.

Aynı zamanda bu alanlardan hazır beton ve asfalt yapımında kullanılan kayaçlar, mermer, granit, andezit, bazalt ve seramik sanayinde kullanılan tuğla-kiremit kili, çimento kilinin de çıkarılması planlanıyor.

Maden sahası için ihale açılacak iller şu şekilde:

Adana, Adıyaman, Afyonkarahisar, Ağrı, Aksaray, Amasya, Ankara, Antalya, Batman, Bayburt, Bilecik, Bingöl, Bitlis, Bolu, Burdur, Bursa, Çankırı, Çorum, Denizli, Diyarbakır, Edirne, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Giresun, Gümüşhane, Hakkari, Hatay, Isparta, İzmir, Kahramanmaraş, Karaman, Kars, Kastamonu, Kayseri, Kırklareli, Kırşehir, Konya, Kilis, Kütahya, Malatya, Manisa, Mardin, Muğla, Niğde, Ordu, Osmaniye, Sakarya, Samsun, Siirt, Sinop, Sivas, Şanlıurfa, Tokat, Trabzon, Tunceli, Uşak, Van ve Yozgat