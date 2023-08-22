61 yaşındaki kadın husumetlisi karı kocayı vurdu. Sokak ortasındaki cinayetin görüntüleri ortaya çıktı

İzmir’de 61 yaşındaki kadının husumetlisi Süleyman Akyıldız'ı (83) öldürdüğü, eşi Nurhayat Akyıldız'ı (63) ise ağır yaralandığı silahlı kavganın görüntüleri güvenlik kamerasına yansıdı.

61 yaşındaki kadın husumetlisi karı kocayı vurdu. Sokak ortasındaki cinayetin görüntüleri ortaya çıktı

Korkunç olay, 19 Ağustos Cumartesi günü saat 20.30 sıralarında Manavkuyu Mahallesi Mustafa Kemal Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, aralarında daha önceden husumet bulunan ve sucu dükkanı olan iki esnaf sokakta karşılaşınca tartışma çıktı. Gerginliğin artması sonucu Sibel Kurt (61), yanında bulunan tabancayla karı- koca olan Nurhayat Akyıldız ile Süleyman Akyıldız'a ateş etti.

Kurşunların isabet ettiği Nurhayat Akyıldız bacağından, Süleyman Akyıldız ise göğsünden ve bacağından yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan karı- koca Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede tedaviye alınan Süleyman Akyıldız yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

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UZUN SÜREDİR HUSUMET VARMIŞ

Öte yandan, Süleyman Akyıldız'ı göğsünden vurarak öldüren, Nurhayak Akyıldız'ı ise bacağından vurarak yaralayan Sibel Kurt, Asayiş Şule Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından gözaltına alındı.

Gözaltına alındıktan sonra ifadesine başvurulan Sibel Kurt, "Aynı mahallede esnaflık yapıyoruz. Bir süredir aramızda husumet var. Oğlumu tehdit ettikleri için tartıştık" dedi. Adliyeye sevk edilen Sibel Kurt, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

OLAY ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

Sibel Kurt'un tabanca ile açtığı dehşet, saniye saniye bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde, Akyıldız çifti tartıştıkları Sibel Kurt'un tabanca çıkartmasıyla kaçmaya çalışıyor. Bu sırada çiftin ardından tabanca ile gelen Sibel Kurt önce Nurhayat Akyıldız'ı tabanca ile bacağından vuruyor.

Nurhayat Akyıldız yere yığılırken, Süleyman Akyıldız ise Sibel Kurt'un kolundan tutarak durdurmaya çalışıyor. Süleyman Akyıldız, Sibel Kurt'u tutarak eşinden uzaklaştırmaya çalıştığı anlar saniye saniye güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

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