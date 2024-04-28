Sırf Türk diye 'Milliyet Farkı' alan otele soruşturma açıldı

Antalya’da faaliyette olan Limak Lara Hotel yönetimi bir kişiden sadece Türk olduğu olduğu için Milliyet Farkı diyerek kendisinden 120 Euro’luk bir ekstra ücret almıştı. Yaşanan bu skandal sonrası özellikle sosyal medyada infial olmuştu.

Olayın günün ana gündem maddesi halinde gelmesinin ardından Kültür ve Turizm Bakanlığı açıklama yapma ihtiyacını gördü. Bugün öğleden sonra Kültür ve Turizm Bakanlığı X sosyal medya hesabından konuya ilişkin bir açıklama geldi.

X platformu üzerinden yapılan açıklamada Kültür ve Turizm Bakanlığının, skandalın yaşandığı otelden resmi bir savunma istediği belirtildi.

CEZA KESİLECEK

Bakanlık tarafından yapılan açıklamanın devamında rezalet sonrası otelde denetim ve inceleme yapılacağı kaydedildi.

Yapılacak olan denetim ve incelemelerin ardından bakanlık tarafından otele mevzuat gereği cezai işlem uygulanacağı belirtildi.

NE OLMUŞTU?

Bir Türk, Antalya’da faaliyet gösteren Limak Lara Hotel adındaki bir otelde kalmak için internetten rezervasyon ayarlamaya çalışırken Türk sitesinden rezervasyon ücretinin pahalı olduğunu gördü.

Bunun ardından aynı otel için yabancı sitelerden rezervasyon tekliflerine bakan Türk, yabancı sitelerdeki rezervasyon ücretlerinin Türk sitelerine daha uygun olduğunu gördü.

Yabancı siteden otelde kendisine yer ayıran Türk otele gittiğinde tahmin edemeyeceği bir sonuç ile karşılaştı.

Lara Hotel yetkilileri rezervasyon yapanın Türk olduğunu görünce kendisinden 120 euro değerinde ekstra bir ücret aldı.

Bu skandal, Yeniçağ gazetesi başta olmak üzere birçok internet haber sitesinde manşet olduktan sonra günün ana gündem maddesi oldu. Vatandaşların yoğun eleştirileri sonrasında Kültür ve Turizm Bakanlığı konu hakkında bir açıklama yayınladı.

Bakanlığın X sosyal medya hesabından otelin denetime tabi tutulacağı ve sonrasında da cezai işlem uygulanacağı bildirildi.