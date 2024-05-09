62 suçtan aranıyordu. Nihayet Adana'da yakalandı

Kaynak: İHA
62 suçtan aranıyordu. Nihayet Adana'da yakalandı
Adana'da 60 dolandırıcılık, 1 kasten yaralama ve 1 de hırsızlık suçundan dolayı aranması bulunan şahıs polis ekipleri tarafından yakalandı

Adana Emniyet Müdürlüğü Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği personelleri, hareketlerinden şüphelendikleri bir kişiyi sorgulamak için Mirzaçelebi Mahallesi 31014. Sokak'ta durdurdu.

Şahsa yapılan kimlik kontrolünde adamın tam 60'ı dolandırıcılık olmak üzere 62 ayrı suçtan aranan Kaan Can K. olduğu ortaya çıktı. Bunun üzerine suç makinası, yasal işlemleri yapılmak üzere 5 Ocak Polis Merkezi Amirliğine götürüldü. İfadesi alınan suç makinası, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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