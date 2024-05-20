Selahattin Baki'den Dursun Özbek'e: Biz yarı yaşımızdaki siyasetçilere yanağımızı okşatmıyoruz

Fenerbahçe Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Selahattin Baki, Galatasaray'ı 1-0 yendikleri maçtan sonra açıklamalarda bulundu.

Baki, şunları söyledi:

"Takım 81 dakika 10 kişi oynadı. Rakibimize şut şansı vermeden galip geldik. Bu herhangi bir derbi galibiyeti değildi. Son yıllarda Başkanımız ve yönetim kurulumuzun ortaya koyduğu bir argüman vardı, 'Fenerbahçe'ye karşı kurulan kutsal ittifak.' Bunun medya, MHK, federasyon ayağı var. Hatta devletin bazı birimlerinin ayağı var. İtile kakıla buraya getirilen rakibimizle er meydanına çıktığımızda aradaki farkı bütün Türkiye gördü. Bu galibiyet, bizim ortaya koyduğumuz argümanları da güçlendirdi. Takımımıza, teknik direktörümüze ve orayı Kadıköy'e çeviren taraftarımıza teşekkür ediyoruz. Bu maçın 19 Mayıs'ta kazanılması da çok anlamlı. Bütün Fenerbahçelilere ve Atamıza armağan olsun. Hem Galatasaray'ı, hem Fenerbahçe düşmanlarını hem de hakemi yendik.

Mehmet Büyükekşi son yıllarda gerilim filmi gibi bir yönetim ortaya koydu. Yaşatmadığı skandal kalmadı. Fenerbahçe'ye atadığı hakemlerle yaşatmadığı travma kalmadı. Riyad skandalından sonra hala görevde kalması bambaşka bir olay. Bu kadar skandala, bu kadar kötülüğe rağmen hala ortaya çıkıp 2 tane cümle kurmaması, birleştirici demeç vermemesi, bir atasözü vardır 'Vurdum duymazı sopayla dürtmüşler, bu tıkırtı nereden geliyor demiş.' gibi duruşu olmayan bir başkan."

Başkan Ali Koç'la tartıştığı iddiaları hakkında da konuşurken, Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'e de göndermede bulunan Baki, şu ifadeleri kullandı:

"Sayın Başkan'la yaşanan 5 saniyelik bir tartışma gündeme oturmuş. Bizim dışarı çıkmama ihtimalimiz olduğu için ortamın gerilme ihtimali vardı. Başkan özellikle beni uyardı 'Ben senin huyunu suyunu biliyorum. 14 kez disipline sevk edildin, 3 kere savcılığa gittin. Ne olursa olsun bir tek sen bir şey yapmayacaksın.' dedi. Ben de kendisinin elinde kan gördüm, başkanımıza hamle yapan birisini gördüm. Başkanımız da bana 'Ben seni uyarmadım mı?' dedi. Bunlar olan şeylerdir. Bizim üzerimizden gündem yapmayı bıraksınlar. Biz yarı yaşımızdaki siyasetçilerden makas aldırmıyoruz, yanağımızı okşatmıyoruz. Fenerbahçe çok büyüktür. Bugün mucizenin kapısı açıldı. Bu evrenin, bu yaşamın bize böyle bir şampiyonluk borcu var. İnşallah haftaya tahsil ederiz."



