62 yaşındaki İngiliz yolcu THY uçuşunda hayatını kaybetti

THY'nin New York-İstanbul seferinde 62 yaşındaki İngiliz yolcu geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

62 yaşındaki İngiliz yolcu THY uçuşunda hayatını kaybetti

Türk Hava Yolları (THY)'nın New York-İstanbul seferini yapan uçağındaki yolculardan 62 yaşındaki İngiliz vatandaşı I.B., yolculuk sırasında kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti.

İLK MÜDAHALE HAVADA YAPILDI

THY'nin TK02 sefer sayılı İstanbul seferini yapan TC-JJS kuyruk tescilli Boeing 777-300 tipi uçağı yerel saatle 21.10'da New York John F. Kennedy Uluslararası Havalimanı'ndan havalandı. Uçak, Atlas Okyanusu'nu geçtiği sırada yolculardan I.B., fenalaştı.

İlk müdahaleyi kabin ekipleri yaparken, aynı zamanda olay kaptan pilota da bildirildi.

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UÇAK SEFERİNE DEVAM ETTİ

Pilotlar, İrlanda'nın Shannon şehrine acil inişe karar verdi. Yolcunun hayatını kaybettiğinin anlaşılması üzerine iniş iptal edilerek, uçak seferine devam etti.

TK02 sefer sayılı uçak, 13.45'de İstanbul Havalimanı'na indi.

Bu sırada uçağın park pozisyonunda bir ambulans ve sağlık ekipleri hazır bekletildi. Hayatını kaybeden yolcu için savcının inceleme yapacağı, adli işlemlerin tamamlanmasının ardından ise cenazenin ülkesine gönderileceği öğrenildi.

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