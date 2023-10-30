628 ihracatçıya vergi kolaylığı

Dahilde işleme rejimi kapsamında eylülde 628 firma için izin belgesi düzenlendi.

KAYNAK: Haber Merkezi
628 ihracatçıya vergi kolaylığı

Resmi Gazete'de yayımlandı, yürürlüğe girdi. Dahilde işleme rejimi kapsamında 628 firmaya vergi kolaylığı geldi.

Ticaret Bakanlığınca hazırlanan eylül ayına ilişkin dahilde işleme, yurt içi satış ve teslim, hariçte işleme, firma talebine istinaden iptal edilen dahilde işleme izin belgelerinin listeleri Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, eylülde 628 firmaya dahilde işleme izin belgesi verilirken, 3 hariçte işleme izin belgesi, 12 yurt içi satış ve teslim belgesi düzenlendi.

Firma talebine istinaden 26 dahilde işleme izin belgesi de iptal edildi.

DAHİLDE İŞLEME REJİMİ NEDİR?

Dahilde İşleme, ihracat yapan firmalar tarafından ihraç ürünleri üretmek için gerekli olan ve ithal edilen, bu yüzden de ithali gümrük vergisine tabi hammadde ya da girdilere gümrük muafiyeti getiren bir ihracatı teşvik sistemi.

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