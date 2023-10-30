Atatürk düşmanları ve 'Keşke Yunan kazansaydı' diyenler çatır çatır çatladı. Drone'larla Atatürk portresi çizildi

İzmir’in Aliağa ilçesinde, Cumhuriyetin 100. yılı etkinlikleri çerçevesinde yapılan drone gösterisi damga vurdu.

Gökyüzüne; Türk Bayrağı, 100. yıl logosu, 29 Ekim 1923, Türkiye Büyük Millet Meclisi, Türkiye haritası, Aliağa Belediyesi ve Atatürk silüetleri çizildi.

Cumhuriyetimizin 100. yılı tüm Türkiye’de coşku havasında kutlanırken, Aliağa Belediyesi tarafından kentte düzenlenen drone gösterisi ile kutlamalara damga vurdu.

ÇATIR ÇATIR ÇATLADILAR

Cumhuriyet Meydanı’ndan havalanan 1923 dron ile gökyüzüne; Türk Bayrağı, 100. yıl logosu, 29 Ekim 1923, Türkiye Büyük Millet Meclisi, Türkiye haritası, Aliağa Belediyesi ve Atatürk silüetleri çizildi.

Söz konusu fotoğrafları görenlerin aklına hemen 'Keşke Yunan kazansaydı' diyenler ve Atatürk düşmanları geldi. Etkinlik alanında bulunanlar "kesin bu kişiler bu portreleri görünce çatır çatır çatlamıştır." dedi.