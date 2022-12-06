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64 yaşındaki Halis Ağca’yı dolandıran karı koca tutuklanarak cezaevine gönderildi

Esra Erol’un programına katılan 64 yaşındaki Halis Ağca, sosyal medyadan tanıştığı ve yüzünü hiç görmediği Y.T ve eşi E.T tarafından 450 BİN TL lira dolandırıldığını ifade ederek Esra Erol’dan yardım istedi.

Haber Giriş: 6 Aralık 2022 Salı - 21:48
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64 yaşındaki Halis Ağca’yı dolandıran karı koca tutuklanarak cezaevine gönderildi

64 yaşındaki Halis Ağca’yı dolandıran karı koca tutuklanarak cezaevine gönderildi
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Sivas Suşehri Cumhuriyet  Başsavcılığı Esra Erol’un yayınını ihbar kabul etti. Y.T  ve eşi E.T tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Mağduriyetini Esra Erol’a anlatan Halis amca  “4 kez telefonla konuşup sesini duydum. Tüm iletişimimiz yazışma üzerine dönüyordu. Bana hastaneden sadece kolunun göründüğü serumlu fotoğrafını gönderdi.” dedi ve ona inandığını söyledi.

Sahte fotoğraflar göndererek Halis Ağca’yı ikna etmeye çalışan Y.T’nin  foyasını Esra Erol ortaya çıkardı.

Esra Erol kısa süre içerisinde Y.T ve eşi E.T’ye ulaştı.

Canlı yayına katılan Y.T ve eşi E.T tüm iddiaları reddetti. E.T, cüzdanının ve telefonunun çalındığını ve Halis Ağca’yı kesinlikle tanımadıklarını ifade etti.

Gerçek kısa sürede ortaya çıktı ve Sivas Suşehri Cumhuriyet Başsavcılığı, Esra Erol’un programını ihbar kabul etti. Y.T ve eşi E.T tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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