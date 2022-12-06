﻿64 yaşındaki Halis Ağca’yı dolandıran karı koca tutuklanarak cezaevine gönderildi

Sivas Suşehri Cumhuriyet Başsavcılığı Esra Erol’un yayınını ihbar kabul etti. Y.T ve eşi E.T tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Mağduriyetini Esra Erol’a anlatan Halis amca “4 kez telefonla konuşup sesini duydum. Tüm iletişimimiz yazışma üzerine dönüyordu. Bana hastaneden sadece kolunun göründüğü serumlu fotoğrafını gönderdi.” dedi ve ona inandığını söyledi.

Sahte fotoğraflar göndererek Halis Ağca’yı ikna etmeye çalışan Y.T’nin foyasını Esra Erol ortaya çıkardı.

Esra Erol kısa süre içerisinde Y.T ve eşi E.T’ye ulaştı.

Canlı yayına katılan Y.T ve eşi E.T tüm iddiaları reddetti. E.T, cüzdanının ve telefonunun çalındığını ve Halis Ağca’yı kesinlikle tanımadıklarını ifade etti.

Gerçek kısa sürede ortaya çıktı ve Sivas Suşehri Cumhuriyet Başsavcılığı, Esra Erol’un programını ihbar kabul etti. Y.T ve eşi E.T tutuklanarak cezaevine gönderildi.