Engelli kedinin kanyona tırmanma macerası

Serebellar hipoplazi (beyinciğin normalden daha küçük olduğu veya tam olarak gelişmediği nörolojik bir durum) hastalığı olan Penny isimli kedi, sahipleriyle birlikte gittiği açık hava gezisinde kanyona tırmandı.

Kedinin bu korkusuz davranışı sahiplerini şaşırtıp hem de güldürdü. Sahiplerinin çağrısı üzerine bulunduğu yerden inen kedinin, yürürken hastalığından dolayı dengede durmakta zorlandığı görüldü. O anları kayda alan adam, Penny'nin özel durumuna rağmen korkusuz olduğunu ve her yeri keşfetmek istediğini söyledi.