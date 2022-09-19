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Lady Gaga hüngür hüngür ağladı

65 bin kişilik stadyum konserini kötü hava koşulları nedeniyle iptal etmek zorunda kalan dünyaca ünlü ABD’li pop yıldızı Lady Gaga, bu durum karşısında çok üzüldü. Gaga, gözyaşları içinde hayranlarından özür diledi. 

Haber Giriş: 19 Eylül 2022 Pazartesi - 17:15
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65 bin kişilik konserini yarıda kesmişti! Lady Gaga ağlayarak özür diledi

Lady Gaga hüngür hüngür ağladı
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Dünyaca ünlü şarkıcı Lady Gaga, Chromatica Ball kapsamında çıktığı Miami konserini kötü hava şartları nedeniyle yarıda kesmişti. 

The Hard Rock stadyumunda yapılan konserini 6 şarkı kala bırakmak zorunda kalan Gaga, sosyal medya hesabındaki paylaşımında gözyaşlarına boğuldu.

Hesabında bir video yayınlayan şarkıcı, ağlayarak tüm hayranlarına teşekkür etti.

'YILDIRIMLAR DÜŞÜRÜYORDU' 

65 binden fazla hayranın bir araya geldiği konserin bir anlığına devam edebileceğini düşünen şarkıcı, Lady Gaga “Miami’deki konseri gerçekten bitirmeye çalıştık ama yapamadık. Çünkü yağmur dursa bile bulunduğumuz yere çok yakın yıldırımlar düşüyordu. Seyircilerden veya ekibimden birinin başına bir şey gelseydi ne yapardım bilmiyorum” diye konuştu. 

Özellikle “Rain on Me” şarkısını sahnede söyleyemediği için üzgün olduğunu belirten Grammy ödüllü şarkıcı “Rain on Me’yi sahneleyemediğim için çok özür dilerim. Ama benim için daha değerli olan şey varsa o da insan hayatıdır” dedi.
 

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