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6’lı masa bugün Cumhurbaşkanı adayını belirlemek için toplanıyor

6’lı masa bugün Cumhurbaşkanı adayını belirlemek için toplanıyor. Toplantıya Saadet Partisi ev sahipliği yapacak.

Haber Giriş: 2 Mart 2023 Perşembe - 12:35
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6’lı masa bugün Cumhurbaşkanı adayını belirlemek için toplanıyor

6’lı masa bugün Cumhurbaşkanı adayını belirlemek için toplanıyor
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Altılı Masa’yı oluşturan siyasi partilerin liderleri bugün bir araya geliyor.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ve Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu’nun ev sahipliğindeki toplantıda cumhurbaşkanı adayını belirleyecek.

Dün gazetecilere açıklama yapan Kılıçdaroğlu, “Nasıl ki Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem metnini liderler olarak belirledik ama açıklaması için bir tarih verdik. Anayasa metni ile ilgili olarak da benzer bir yol izledik. Burada da benzer bir durum olur. Adayı belirleriz ve açıklamak için de ileri bir tarih belirleriz” demişti.

 

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