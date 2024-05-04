Dünyada düşüyor Türkiye'de yükseliyor. BM'den çarpıcı gıda raporu

Birleşmiş Milletler'e bağlı Gıda ve Tarım Örgütü (FAO), 2024’ün Nisan ayına ilişkin gıda fiyat endeksi raporunu açıkladı. Global gıda piyasalarında fiyatlar genel olarak düşerken Türkiye’de ise bu genel eğilimin dışına çıkarak büyük bir artış yaşadı. FAO'nun endeksine göre, nisan ayı için dünya genelinde gıda fiyatları yıllık bazda yüzde 7,4 düştü. Fakat Türkiye'deki gıda fiyatları yıllık bazda yüzde 68,4 artış gösterdi.

AYLIK VE YILLIK GLOBAL DEĞİŞİMLER

FAO'nun derlediği rapora göre, gıda fiyatları Nisan ayında aylık bazda sadece yüzde 0,3 artış yaşadı. Alt endeksler bazında detaylara bakıldığında, et fiyatları yüzde 1,6, tahıl ve bitkisel yağ fiyatları yüzde 0,3 artarken; süt ve ürünlerinde yüzde 0,3, şekerde ise yüzde 4,4'lük bir düşüş gerçekleştirdi.

Yıllık bazda et ürünlerinin fiyatları yüzde 0,4 ve süt ürünleri fiyatları yüzde 4,3 oranında düşüş yaşadı. Tahıl fiyatları yüzde 18,3, şeker fiyatları ise yüzde 14,7 oranında düşüş gerçekleştirdi. Yalnızca bitkisel yağ fiyatları yüzde 0,7'lik bir artışla yıllık bazda artış gösterdi.

DÜNYADA DÜŞÜYOR TÜRKİYE'DE ARTIYOR

Türkiye'de ise yaşanan bu durum oldukça farklı. Türkiye İstatistik Kurumu’nun verilerine göre Türkiye'de gıda fiyatları Tüketici Fiyat Endeksi'nde (TÜFE) yüzde 68,5, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi'nde (Yİ-ÜFE) yüzde 64,5 oranında arttı. Yaşanan bu olay, Türkiye'nin gıda fiyatlarındaki artışının global eğilimlerle ters orantılı olduğunu ortaya çıkarıyor.