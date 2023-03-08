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6'lı Masa Türkiye'nin risk primini düşürdü

Geçtiğimiz haftayı 557 baz puandan kapatan Türkiye’nin 5 yıllık kredi risk primi, dün 514 baz puana kadar geriledi.

Haber Giriş: 8 Mart 2023 Çarşamba - 12:23
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6'lı Masa ve Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı adayı olması Türkiye'nin risk priminde düşürdü

6'lı Masa Türkiye'nin risk primini düşürdü
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Türk siyasetindeki gelişmeler, piyasalar tarafından da yakından izleniyor. Geçen Cuma İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in açıklamalarıyla başlayan baş döndürücü siyasi gelişmeleri, pazartesi akşamı Kemal Kılıçdaroğlu’nun cumhurbaşkanı adayı olarak gösterilmesiyle sonuçlandı.

Yaşanan gelişmeler Türkiye’nin risk priminde düşüşe yol açtı. Cuma günü Türkiye’nin 5 yıllık risk primi  557 baz puandan kapanmıştı. Seçimlerde daha rekabetçi bir ortam yaşanacağına dair beklenti, piyasalar tarafından olumlu karşılandı. Risk primi pazartesi günü 544, dün ise 514 baz puana kadar geriledi.Böylece Türkiye’nin risk primi iki günde yaklaşık 43 baz puan düştü.

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