7 bin yıl önce dikilmişti: Gizemli menhirler yapı market inşası için yıkıldı

Fransa'nın Morbihan kentindeki Carnac bölgesinde, milattan önce 6 bin ila 2 bin 200'e dayanan 39 menhir mezarı, Mr. Bricolage isimli yapı firmasının mağaza inşası için yerlerinden söküldü.

AA’nın Fransız basınından aktardığı haberlere göre, kentteki arkeologlardan Christian Obeltz'in alandaki tahribatı sitede paylaşılmasıyla konu gün yüzüne çıktı.

Konunun yetkili makamlara intikaliyle inşaat çalışmaları durduruldu. İlgili firma mezarlara ilişkin bilgilerinin olmadığını iddia etti.

BELEDİYE BAŞKANI KENDİNİ SAVUNDU

Carnac Belediye Başkanı Olivier Lepick de artan tepkiler üzerine inşaat izni verilen alandaki bu tarihi yapılardan haberinin olmadığını ileri sürdü.

Lepick, bu tür izinler verilmeden önce alandaki tarihi yapıların denetlendiği ancak yeni şehir planlamasında bu tarihi bölgenin gözden kaçtığı için eklenmediğini savundu.

Belediye Başkanı, bölgedeki 397 megalitik yapının bir bölümü olan 39 menhirin UNESCO Dünya Mirası Listesi'ne dahil edilmesi için daha önce başvuru yaptığını ifade etti.

Arkeolojik raporlara göre, söz konusu alandaki tarihi menhir mezarları 2015'te alanda yapılan çalışmayla ortaya çıkarıldı.

Arkeologlar söz konusu yıkımın yasalara aykırı olması nedeniyle sorumlu kişi ve kurumlara yüksek para cezası verilebileceğini belirtiyor