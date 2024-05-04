7 ilde filmleri aratmayacak operasyon

Kaynak: İHA
7 ilde filmleri aratmayacak operasyon
Sinop merkezli olarak gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonu sonucunda 19 kişi gözaltına alındı.

Sinop İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü'nün yürüttüğü çalışmalar kapsamında Sinop ve çevre illerde (Çorum, Tokat, Edirne, Tekirdağ, Manisa, Elâzığ) 24 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Bu operasyonlar neticesinde uyuşturucu satışı yaptığı tespit edilen 19 şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Ayrıca operasyonlar sırasında Sinop genelinde uyuşturucu madde kullandığı belirlenen 36 kişiye de yasal işlem başlatıldı.

Sinop Narkoçelik operasyonu kapsamında gerçekleştirilen arama ve yakalamalarda ise şu maddeler ele geçirildi: 1.421 gram bonzai, 987 gram kubar esrar, 271 adet sentetik ecza hapı, 2 adet ekstazi hapı, 10 gram metamfetamin, 3 adet hassas terazi, 15 kök kenevir bitkisi, 3 gram kenevir tohumu, 10 adet kullanma aparatı, 5 adet tabanca ve 12 adet cep telefonu.

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