7. kattan düştü sağlığına kavuştu

Veteriner hekim Gökmen Koç tarafından muayene edilen kedinin kaval kemiğinin kırık olduğu belirlendi.

Başarılı bir ameliyat geçiren kedinin ayağı tedavi edildi ve yoğun bakıma alındı. Yoğun bakımda tedavisi devam eden kedinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Ameliyat sonrası kedinin tedavi sürecini değerlendiren Koç, "Bayram sabahı hasta sahibi aradı. Kedisinin 7. kattan düştüğünü ve ayağının kırıldığını söyledi. Kliniğe getirdiklerinde yaptığımız tetkiklerde kedinin sağ kaval kemiğinin kırıldığını gördük. Spiral bir kırık. Parçaları birbirine yakın. Ameliyatı da başarılı geçti. Şu anda ameliyatın ardından yatışını yaptık. Her şey yolunda, başarılı bir ameliyat geçti. İnşallah 3 haftalık iyileşme sürecinden sonra tekrar eski hayatına kaldığı yerden devam edecek. 7’nci kattan düşmüş, yüksek bir metre bizim için. Yaklaşık 20 metre bir yükseklik oluyor. Küçük bir iç kanaması vardı. Dün onu kontrol altına aldık. Bugünde o kanamayı durduktan sonra ameliyat kararını verdik. Kan tahlilleri de güzel çıktı. Başarılı bir ameliyat gerçekleştirdik" şeklinde konuştu.