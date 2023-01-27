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En anlamlı koşu! Tüm dünya ile aynı anda İstanbul'da düzenlenecek

Omurilik felcinin tedavisine yönelik araştırmalara fon sağlamak amacıyla tüm dünyada aynı anda koşulacak olan Wings for Life World Run 2023, bu yıl 7 Mayıs Pazar günü saat 14.00’te gerçekleşecek.

Haber Giriş: 27 Ocak 2023 Cuma - 15:50
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7 Mayıs Pazar günü omurilik felçliler için koşacaklar

En anlamlı koşu! Tüm dünya ile aynı anda İstanbul'da düzenlenecek
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İstanbul’da, Kuruçeşme – Arnavutköy hattında 2.500 kişinin koşacağı Wings for Life World Run’da, Türkiye’nin çeşitli lokasyonlarında da organize edilecek koşularla binlerce katılımcı bir kez daha koşamayanlar için koşacak.

Ayrıca akıllı telefonlar için tasarlanan Wings for Life World Run mobil uygulaması ile, dileyen herkes dünya ile aynı anda, resmi lokasyonların dışında da istediği yerde koşarak Wings for Life World Run’ın bir parçası olabilecek. Koşucular, bir kez daha tüm dünya ile aynı anda başlayan Wings for Life App Run’da, başlangıçtan yarım saat sonra hareket eden Sanal Yakalama Aracı’na yakalanmamaya çalışacaklar.

Wings for Life World Run ve Philips Sports Headphones ortaklığıyla, 27 Ocak – 15 Şubat tarihleri arasında etkinliğe kaydolan koşucular +1 davetiye hakkı kazanacaklar. Koşucular, bu davetiyeyi istedikleri kişiye hediye ederek koşuya Wings for Life World Run mobil uygulama üzerinden katılmasını da sağlayabilecekler.

Giriş ücretlerinin tamamı yine her yıl olduğu gibi omurilik felcinin tedavisi amacıyla yapılan araştırmalar için kullanılacak.

Dünya çapında milyonlarca kişi çoğunlukla trafik ya da ev kazaları sonucu omurilik felci nedeniyle tekerlekli sandalyeye mahkûm oluyor. Tek hedefi omurilik felci araştırmalarını desteklemek olan Wings for Life, kâr amacı gütmeyen bir vakıf olarak 2005 yılından beri dünya çapında insanların hayatını değiştiren araştırma projelerine ve klinik çalışmalara fon sağlıyor. Wings for Life World Run kayıt ücretleri ile toplanan bağışların tamamı Wings for Life Vakfı’nın nihai hedefine ulaşmasına yardımcı oluyor.

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