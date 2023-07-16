7 metre yüksekliğindeki şişme oyun parkından düşerek yaralandı

Kocaeli’nin Gölcük ilçesinde yaklaşık 7 metre yükseklikteki şişme oyun parkının yırtık noktasından düşen 4 yaşındaki kız çocuğu yaralandı.

KAYNAK: İHA
7 metre yüksekliğindeki şişme oyun parkından düşerek yaralandı

Olay, Kavaklı Mahallesi Sahil Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 4 yaşındaki G.T. isimli kız çocuğu yaklaşık 7 metre yükseklikteki şişme oyun parkının kaydırağından kaymak istedi.

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O sırada şişme parkın yırtık bir noktasından dipteki astara düştü. Olayı görenler hemen yardıma koşarken 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbar verildi.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

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Şişme oyun parkı söndürüldü. 4 yaşındaki yaralı kız çocuğu sağlık ekiplerince ambulanstaki ilk müdahalenin ardından Kocaeli Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı.

Olay yerinde çalışma yürüten polis ekipleri konuya ilişkin inceleme başlattı.

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