Porto'nun yeni başkanı belli oldu

Kaynak: AA
Porto'nun yeni başkanı belli oldu
Portekiz devi Porto'da kulüp başkanlığına Andre Villas-Boas seçildi.

Kulübün sitesinde yer alan açıklamada, Dragao Stadı'nda gerçekleştirilen genel kurulda, 46 yaşındaki Villas-Boas'ın 21 bin 489 oyla dört yıllığına başkan seçildiği kaydedildi.

1982 yılından bu yana kulübü yöneten mevcut başkan Jorge Nuno Pinto da Costa ise 5 bin 224 üyenin oyunu alabildi.

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Andre Villas-Boas, teknik direktörlük kariyerinde Porto, Chelsea, Tottenham, Zenit Saint-Petersburg, Shanghai SIPG ve Marsilya takımlarını çalıştırdı.

Villas-Boas, 2010-11 sezonunda Porto ile UEFA Avrupa Ligi, Portekiz Ligi ve Portekiz Kupası şampiyonluğu yaşadı.

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