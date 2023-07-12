7 yaşındaki kız çocuğu 2 Suriyeli tarafından taciz edildi

EDİTÖR: ÖZLEM KRAL

İstanbul Bağcılar’da dün akşam saatlerinde gerçekleşen olayda 2 Suriyeli,7 yaşındaki bir kız çocuğuna tacizde bulunurken yakalandı. Tacizci Suriyelileri linç etmek isteyen vatandaşı, çevik kuvvet polisleri barikatlarla durdurdu.

MAHALLELİ AYAKLANDI “ÇOCUĞA UZANAN ELLER KIRILSIN”

Olayın anlaşılmasıyla birlikte mahalleli, tacizci Suriyelilerin evinin önüne sloganlar atarak yürüdü.

Diğer semtlerden de yürüyüşe katılan vatandaşları, polis ekipleri zor durdurdu.

İLK VUKUATLARI DEĞİL

Söz konusu 2 Suriyelinin daha önce başka kız çocuklarını taciz ettikleri ortaya çıktı. Daha önce de linç girişiminden kurtulan 2 Suriyeli, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

BU OLAY BAĞCILAR’DAKİ İLK TACİZ OLAYI DEĞİL

Suriyelilerin çoğunlukta yaşadığı semt olarak bilinen Bağcılar’da bu ilk taciz olayı değil.

Daha önce de 5 yaşındaki bir kız çocuğu Suriyeliler tarafından tacize uğramıştı.

YAŞLI GENÇ ÇOCUK DEMEDEN TACİZ EDİYORLAR

Suriyeliler, Afganlar, Pakistanlılar bir çok kaçak veya sığınmacı, genç, çocuk, yaşlı demeden tacizlerine devam ediyorlar. Hükümetin olmayan göç stratejisi ve açık kapı politikası, ne olduğu belli olmayan milyonlarca insanın ülkeye dolmasına sebep olurken, gelenler neredeyse günün her saati yeni bir skandala imza atıyor.