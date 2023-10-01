12 yaşındaki çocuğa cinsel istismarda bulunan iki kişi tutuklandı

Merkez ilçeye bağlı bir köyde 12 yaşındaki çocuğun kaybolması üzerine, babası durumu jandarma ekiplerine bildirdi.

Jandarma ekipleri, çocuğun, aynı köyde yaşayan S.K. (61) ve Ö.Ç. (24) tarafından kaçırıldığını belirledi.

CİNSEL İSTİSMARDA BULUNMUŞLAR

Zanlıların, metruk binada olduğunu tespit eden ekipler, düzenledikleri operasyonda, kayıp kız çocuğu ile S.K. ve Ö.Ç'yi bir arada buldu. Pedagog eşliğinde ifadesi alınan çocuk, şüphelilerin kendisine cinsel istismarda bulunduğunu söyledi.

Gözaltına alınan S.K. ve Ö.Ç, jandarmadaki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.