Karısını pompalı tüfekle öldürdü

Kaynak: İHA
Karısını pompalı tüfekle öldürdü
Çankırı’nın Yapraklı ilçesinde bir şahıs, boşanma aşamasındaki eşini pompalı tüfekle öldürdü.

Kadın cinayeti dün gece saatlerinde Yapraklı ilçesine bağlı Ayseki köyünde işlendi. Boşanma aşamasındaki İsmail Çakır ile Semanur Çakır arasında tartışma çıktı.

Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüştü. İsmail Çakır, tartıştığı eşi Semanur Çakır’ı pompalı tüfekle yaraladı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

İsmail Çakır ekipler tarafından kısa sürede yakalanırken Semanur Çakır (31) ise olay yerinde hayatını kaybetti. Genç kadının cenazesi hastane morguna kaldırıldı.

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