70 kiloluk gelinliği giymek için özel eğitim aldı

Bodrum’da gerçekleştirilen bir düğünde, gelin, Hindistan’da özel taşlardan hazırlanan 70 kiloluk gelinliği giymek için özel spor ve sırt eğitimleri aldığını açıkladı.

70 kiloluk gelinliği giymek için özel eğitim aldı

İş insanı Şule Alp ve avukat Cem Duman, Muğla Bodrum’da bir otelde, iş, sanat ve cemiyet hayatının seçkin isimlerinin katıldığı düğünle hayatlarını birleştirdi.

Cumhuriyet’te yer alan haberde, gelin ve damat düğün sonrası basın mensuplarının sorularını yanıtladı. 70 kiloluk gelinliği giymek için özel eğitim aldığını belirten Şule Alp, ağırlık ve sırt eğitimi yaptığını da söyledi.

“ÖZEL TAŞLARDAN OLUŞUYOR”

Gelinliğinin yaklaşık bir yılda hazırlandığını ifade eden Alp, "48 kiloyum. Şu anda 70 kiloyu taşıyorum. Gelinlik yaklaşık bir yılda Hindistan'da yapıldı. Her biri özel swaroski taşlardan oluşuyor. Bu gelinliği giymek için özel spor ve sırt eğitimleri aldım. Çok mutluyuz" diye konuştu.

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