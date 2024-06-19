70 yaşındaki adam evinin banyosunda ölü bulundu

Olay, İzzet Baysal Mahallesi Soğuksu Sokak üzerinde bulunan bir apartmanda gerçekleşti. Aktarılan bilgilere göre bir süredir haber alınamayan 70 yaşındaki Yunus Alkan için ailesi endişelendi. Kontrol etmek için eve gelen yakınları kapıyı açamayınca 112 Acil Çağrı Merkezi’nden yardım istedi. Olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri yönlendirildi

İtfaiye ekipleri merdiven yardımıyla eve balkondan girdi. Ekipler tarafından girilen evin banyosunda 70 yaşındaki Yunus Alkan, yerde hareketsiz halde bulundu. Sağlık ekiplerinin kontrolünü yaptığı yaşlı adamın çoktan yaşamını yitirdiği belirlendi.