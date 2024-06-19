Aşırı hız yapan araç taksiye çarptı: 3 yaralı

Edinilen bilgilere göre, plakası henüz tespit edilemeyen hızlı otomobil, Kayışdağı Caddesi'nde karşı şeritten dönüş yapan 34 THP 05 plakalı taksiye şiddetli bir darbe indirdi. Çarpışmanın şiddetiyle taksi, yaklaşık 50 metre sürüklenerek bir aydınlatma direğine çarparak durabildi. Öte yandan, çarpmanın etkisiyle alev alan otomobil, kısa sürede yanarak kullanılamaz hale geldi.

Kazada, taksi şoförü ve otomobilde bulunan iki yolcu yaralanırken, olay yerine intikal eden sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldılar. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınırken, polis ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı. Görgü tanığı Doğaner Delidağ'ın ifadesine göre, kazanın hızlı gelen otomobilin taksiye çarpmasıyla meydana geldiğini ve yaralıların çevredekiler tarafından araçtan çıkarıldığını belirtti. Kaza sonrası bölgeye gelen sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi yaparak onları en yakın hastaneye sevk etti. Polis ekipleri ise kaza yerinde incelemelerde bulunarak, kazanın detaylarını ve sorumlularını belirlemek üzere çalışmalarını sürdürüyor.