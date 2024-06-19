Aşırı hız yapan araç taksiye çarptı: 3 yaralı

Kaynak: İHA
Aşırı hız yapan araç taksiye çarptı: 3 yaralı

İstanbul Ataşehir'de gece saatlerinde meydana gelen trafik kazasında, kontrolsüz bir şekilde hız yapan bir otomobilin, dönüş yapmakta olan ticari bir taksiye çarpması sonucu feci bir kaza gerçekleşti.

Edinilen bilgilere göre, plakası henüz tespit edilemeyen hızlı otomobil, Kayışdağı Caddesi'nde karşı şeritten dönüş yapan 34 THP 05 plakalı taksiye şiddetli bir darbe indirdi. Çarpışmanın şiddetiyle taksi, yaklaşık 50 metre sürüklenerek bir aydınlatma direğine çarparak durabildi. Öte yandan, çarpmanın etkisiyle alev alan otomobil, kısa sürede yanarak kullanılamaz hale geldi.

Kazada, taksi şoförü ve otomobilde bulunan iki yolcu yaralanırken, olay yerine intikal eden sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldılar. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınırken, polis ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı. Görgü tanığı Doğaner Delidağ'ın ifadesine göre, kazanın hızlı gelen otomobilin taksiye çarpmasıyla meydana geldiğini ve yaralıların çevredekiler tarafından araçtan çıkarıldığını belirtti. Kaza sonrası bölgeye gelen sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi yaparak onları en yakın hastaneye sevk etti. Polis ekipleri ise kaza yerinde incelemelerde bulunarak, kazanın detaylarını ve sorumlularını belirlemek üzere çalışmalarını sürdürüyor.

İlgili Haberler
Boş arazide başlayan yangın 8 saattir sürüyor
Boş arazide başlayan yangın 8 saattir sürüyor
Çıkan tartışmada 1 kişi vuruldu
Çıkan tartışmada 1 kişi vuruldu
Yolcu taşıyan ticari taksi takla attı: 1 yaralı
Yolcu taşıyan ticari taksi takla attı: 1 yaralı
İzmir'de korkutan yangın! Site tahliye edildi
İzmir'de korkutan yangın! Site tahliye edildi
Rize’de bir jandarma üsteğmen eşini öldürme şüphesi ile tutuklandı
Rize’de bir jandarma üsteğmen eşini öldürme şüphesi ile tutuklandı
70 yaşındaki adam evinin banyosunda ölü bulundu
70 yaşındaki adam evinin banyosunda ölü bulundu
Köprüde intihara kalkışan adamı polis böyle ikna etti
Köprüde intihara kalkışan adamı polis böyle ikna etti
Demirel ve vefasız RTÜK
Demirel ve vefasız RTÜK
Hi one!
Hi one!
Son Haberler
Ekmek Vergisi geri çekildi Dünya
Ekmek Vergisi geri çekildi
Sibirya Mersin balığı 50 yıl sonra Yertis Nehri'ne salındı Dünya
Sibirya Mersin balığı 50 yıl sonra Yertis Nehri'ne salındı
Bunu yapmak boşanma sebebi. Erkekler dikkat Gündem
Bunu yapmak boşanma sebebi. Erkekler dikkat
Sırp canilerin cezaları nihayet onaylandı Dünya
Sırp canilerin cezaları nihayet onaylandı
Ticari taksi içinde yolcu varken takla attı: Şoför yaralandı Yerel Haberler
Ticari taksi içinde yolcu varken takla attı: Şoför yaralandı
Fatih Terim'den flaş Arda Güler açıklaması Spor
Fatih Terim'den flaş Arda Güler açıklaması
Kazakistan, Kuzey Makedonya'ya ilk büyükelçisini yolladı Dünya
Kazakistan, Kuzey Makedonya'ya ilk büyükelçisini yolladı