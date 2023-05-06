70 yaşındaki vatandaş park etmiş araçta ölü bulundu

Karaman'da 70 yaşındaki bir vatandaş, park halindeki otomobilde ölü bulundu.

70 yaşındaki vatandaş park etmiş araçta ölü bulundu

Karaman'da bir kişi, park halindeki otomobilde ölü bulundu.

VATANDAŞLAR BİLDİRDİ

Seki Çeşme Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda park halindeki otomobilde bir kişinin hareketsiz durduğunu gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

ÖLÜM SEBEBİ BİLİNMİYOR

Sağlık ekiplerinin, hayatını kaybettiğini belirlediği kişinin Mehmet Demirörs (70) olduğu anlaşıldı.

Demirörs'ün cenazesi, ölüm nedeninin belirlenmesi için Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna gönderildi. (AA)

Öne Çıkanlar
AKP sağlık ocaklarını taşerona çevirince 90’lı yıllarda hizmet veren bu bina yerine vatandaş köy kahvesinde muayene oluyor
AKP sağlık ocaklarını taşerona çevirince 90’lı yıllarda hizmet veren bu bina yerine vatandaş köy kahvesinde muayene oluyor
Kızılcık Şerbeti 25. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kızılcık Şerbeti yeni bölüm ne zaman?
Kızılcık Şerbeti 25. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kızılcık Şerbeti yeni bölüm ne zaman?
Anneler Günü ne zaman? Anneler Günü hangi güne denk geliyor?
Anneler Günü ne zaman? Anneler Günü hangi güne denk geliyor?
MEB’in projesi diyetisyenlere hakaret
MEB’in projesi diyetisyenlere hakaret
Karşıyaka Zübeyde Hanım stadının arazisine kimler çökmek istiyor
Karşıyaka Zübeyde Hanım stadının arazisine kimler çökmek istiyor
Bu akşam Yalı Çapkını var mı? Yalı Çapkını 31. Bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Bu akşam Yalı Çapkını var mı? Yalı Çapkını 31. Bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Son Haberler
Çeteler iki binden fazla düzensiz göçmeni kaçırdı Dünya
Çeteler iki binden fazla düzensiz göçmeni kaçırdı
Gladyatörler şehrine yeni basamak taşları Kültür Sanat
Gladyatörler şehrine yeni basamak taşları
Hazal Kaza'dan Kemal Kılıçdaroğlu'na kalpli paylaşım Magazin
Hazal Kaza'dan Kemal Kılıçdaroğlu'na kalpli paylaşım
Taksim esnafı dilencilerden şikayetçi Yaşam
Taksim esnafı dilencilerden şikayetçi
Sudan'da çatışan taraflar ilk müzakereler için Suudi Arabistan'da bir araya geldi Dünya
Sudan'da çatışan taraflar ilk müzakereler için Suudi Arabistan'da bir araya geldi
AKP’li aday Erdoğan’ın karşısında ne yapacağını anlattı: Masaya yumruğumu da koyarım masayı ikiye de bölerim Siyaset
AKP’li aday Erdoğan’ın karşısında ne yapacağını anlattı: Masaya yumruğumu da koyarım masayı ikiye de bölerim
Samsun'da iki araç çarpıştı. 3 kişi yaralandı Güncel
Samsun'da iki araç çarpıştı. 3 kişi yaralandı