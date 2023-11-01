Yedieminlerde yer alan hacizli araçların satışına başlanmasıyla haciz kararı kalkmış ve sahipleri tarafından alınmayan otomobiller ihale usulü satılacak. Piyasaya sürülen 700 bin ikinci el araçların ikinci el otomobil piyasasında hareketliliğe neden olacağı söyleniyor. Peki, 700 bin ikinci el otomobil ne zaman satışa çıkacak? Satılık 700 bin ikinci el araç satışı nereden yapılacak?

Yedieminlerde saklanan hacizli malların satışının başlayacağının duyurulmasıyla birlikte araç almayı düşünenler detayları araştırmaya başladı. Yeni düzenlemeye göre, muhafazasına gerek kalmayan hacizli mallar, kanuni istisnalar hariç öncelikle mülkiyet sahibi borçlu tarafından teslim alınabilecek.

700 BİN İKİNCİ EL OTOMOBİL NE ZAMAN SATIŞA ÇIKACAK?

Hacizli 700 bin aracı kapsayan düzenlemeyle ilgili detaylar gündemde yer alıyor. Araçların satışına ilişkin tebliğ 18 Ekim'de Resmi Gazete'de yayımlanmış ve bu doğrultuda uygulama sürecinin 1 Kasım'da yürürlüğe girmesi kararlaştırılmıştı.

Milyonlarca vatandaşı ilgilendiren ikinci el otomobil satışı uygulamasına dair Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'dan açıklama gelmişti. Hacizli mallara ilişkin detayları paylaşan Bakan Tunç, "Hacizli malların yedieminlerde çürümesinin önüne geçecek uygulamayı 1 Kasım'da başlatıyoruz" ifadelerini kullanmıştı. Bu kapsamda, haciz kararı kalkmış olup halen yedieminlerde muhafaza edilen mallar kanuni istisnalar hariç öncelikle mülkiyet sahibi borçlu tarafından teslim alınabilecek.

700 BİN ARAÇ SATIŞI NEREDEN YAPILACAK?

Konuyla ilgili milliyet.com.tr'ye açıklamalarda bulunan İstanbul Motorlu Araç Satıcıları Derneği (İMAS) Başkanı Hayrettin Ertemel şu ifadeleri kullandı:

“Sahipleri tarafından alınmayan araçlar, Adalet Bakanlığı’nın UYAP Sistemi üzerinden internet ortamında ihale usulü ile satışa sunulacak.

İhalelere katılmak için T.C. vatandaşı olmak ve belirlenen teminat bedelini yatırmak yeterli olmaktadır. Araç satın alınmadığı takdirde ise bu teminatlar geri ödenmektedir. İlk etapta mülkiyet sahibinin aracı teslim alması istenecek. Eğer alınmaz ise haciz koyan alacaklıya bu araçlar sunulacak. Bu noktada araç fiyatı bilirkişi tarafından belirlenebilir veya teklif usulü olabilir.''

İHALE İLE SATILAMAYAN ARAÇLARA NE OLACAK?

''Hacze konu olan borçlu/alacaklı kişilerin hak ve menfaatini gözetmek için taraflara sunulmasının ardından bu aşamada sonuç alınmaz ise araçlar, MKE A.Ş.’ye bedeli karşılığında devri yapılacak. Bu noktada yedieminlerde çürüyen milli değerlerin geri kazanılması sağlanacak. Hak sahibine ödenecek bedel ise bilirkişi aracılığı ile değerlendirip belirlenebilir. Eğer araç devrinde sorun yaşanır ve MKE’ye devri gerçekleştirilemez ise, çürüyen bu milli değerlerin toplum yararına hizmet etmesi adına Türk Kızılay Derneği’ne bedelsiz olarak devri yapılacak.

Özetle yeni uygulama ile hak sahiplerinin hak ve menfaatleri gözetilirken, sonuç alınamayan durumlarda çürüyen bu değerlerimizi sisteme, ekonomiye ve toplum yararına tekrar geri kazandırılacak. Bu açıdan bakıldığında yeni uygulamanın faydalı olacağı görüşündeyiz.''