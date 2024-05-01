Sakarya'da kayıp Iraklının cesedi fındık bahçesinde gömülü bulundu

Mohammed Azeez Mahdi M. (45) adlı şahsın 20 gün önce kaybolduğu bildirilmiş ve Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından arama çalışmaları başlatılmıştı.
Mohammed Azeez Mahdi M.'nin aracı, 28 Nisan'da Adapazarı ilçesinde terk edilmiş olarak bulunmuştu.
Ekiplerin soruşturmayı derinleştirmesi sonucunda, Erenler ilçesindeki bir fındık bahçesinde yapılan aramalarda Mohammed Azeez Mahdi M.'nin toprağa gömülü cesedi bulundu.
Olayla ilgili 8 kişi gözaltına alınırken, yabancı uyruklu bir kişinin ise arandığı belirtildi.
Mohammed Azeez Mahdi M.'nin cesedi Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Korucuk Kampüsü Otopsi Merkezi'ne kaldırıldı.