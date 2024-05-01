Busenaz: Karda bir iz açtık

Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da düzenlenen 2024 Avrupa Boks Şampiyonası'nda altın madalya kazanan üç şampiyon boksör, Avrupa şampiyonluğundan sonra ilk kez konuştu.

Daha önce olimpiyat ve dünya şampiyonluğu kazanan ve kariyerindeki tek eksik parça olan Avrupa şampiyonluğuna da Belgrad'da ulaşan Busenaz Sürmeneli, "Birçok maça çıktık, birçok galibiyet yaşadık ama benim için gerçekten özel bir madalyaydı. Çünkü daha önce katılmıştım ama hiç şampiyonluğum yoktu, koleksiyonun eksik parçasıydı. Dünya, Olimpiyat, Akdeniz Oyunları... Tek eksik parçam Avrupa şampiyonluğuydu, onu tamamladım. Şu an 25 yaşındayım ve koleksiyonum full diyebilirim. Ama bunu tekrarlamak önemli. Mutluyum ve Fenerbahçe ailesine katıldıktan kısa bir süre sonra Avrupa şampiyonluğunu kazanmak da benim için ayrı bir gurur." ifadelerini kullandı.

Tokyo 2020'den sonra Paris 2024 olimpiyatlarında da hedefinin altın madalya olduğunun altını çizen Busenaz, şöyle konuştu:

"Şampiyon kulübe geldim, bir şampiyon olarak da şampiyon kulübe şampiyon sporcu yakışır diye düşünüyorum. İnşallah şampiyonluğumuz böyle devam eder, tabii zor, kolay hiçbir şey yok ama biz de onun için çalışıyoruz. Şu an her şey planladığımız gibi gidiyor. Avrupa Şampiyonası'nda yüzde yüz bir Buse izlemediniz. Yüzde yüzümü 2024 Paris Olimpiyatları'na saklıyorum. İnşallah orada izletebiliriz. 2019'da Buse Çakıroğlu ile bir şeyleri kırmıştık, bayan takımı da yükselişti, olimpiyatlarda da Türk'ün gücünü göstermiştik. Karda bir iz açtık, peşimizden gelen sporcular var. Onun için çok mutluyuz.

13 sene sonra erkeklerde Samet'in Avrupa şampiyonluğu ayrı bir gurur. Hocasını kutlarken, 'Hocam bizi boş ver Samet 13 sene sonra bir madalya almış' dedim. O da kardan bir iz açtı, erkek sporcular için de devamı gelecektir. Önemli olan ilk adımı atmak. Bence boks, tarihi senelerini yaşıyor. 2024 bizim için çok güzel olacak. Çok efsanevi şeyler olacağını düşünüyorum. Çünkü takım iyi, kota sayımız iyi. Tayland'a gidecek sporcular var. Allah yardımcıları olsun. Kadınlarda iki, erkeklerde üç sporcu mücadele edecek onlar da inşallah kota alır ve aramıza katılırlar."