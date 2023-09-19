71 yaşındaki Alman turist kaldığı otelde hayatını kaybetti

Antalya'da eşiyle birlikte tatil yapmakta olan Alman uyruklu turist kaldığı odada fenalaşarak yaşamını yitirdi.

KAYNAK: İHA
71 yaşındaki Alman turist kaldığı otelde hayatını kaybetti

Türkiye’ye tatil için gelen Alman uyruklu Wilhelm Karl Haide (71), eşiyle birlikte Antalya'nın Manavgat ilçesindeki Kızılağaç Turizm merkezinde bulunan 5 yıldızlı otele yerleşti.

Dün sabah Wilhelm Karl Haide’nin yatakta fenalaşması üzerine eşi otel görevlilerine durumu bildirdi. Odaya gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Alman turistin yaşamını yitirdiği belirlendi.

Bazı sağlık problemleri olduğu bildirilen Wilhelm Karl Haide’nin cenazesi, Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı Olay Yeri İnceleme ekibi, cumhuriyet savcısı ve adli tabibin yaptığı incelemelerin ardından Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

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