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'Unutma Biçimleri'nin gösterileceği 73. Berlin Film Festivali'nde 18 film "Altın Ayı" için yarışacak

Almanya'nın başkenti Berlin'de 16-26 Şubat'ta düzenlenecek 73. Berlin Film Festivali'nde (Berlinale) 18 film, "Altın Ayı" ödülü için yarışacak.

Haber Giriş: 23 Ocak 2023 Pazartesi - 17:13
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73. Berlin Film Festivali'nde 18 film "Altın Ayı" için yarışacak

'Unutma Biçimleri'nin gösterileceği 73. Berlin Film Festivali'nde 18 film ''Altın Ayı'' için yarışacak
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Festivalin yöneticileri Carlo Chatrian ve Mariette Rissenbeek, bu yıl gerçekleştirilecek ve 10 gün sürecek 73. Berlinale programını tanıttı.

ABD’li yönetmen Rebecca Miller’in "She Came to Me" filmiyle 16 Şubat'ta başlayacak festivalde 18 film, Altın Ayı ödülü için yarışacak.

Organizasyonun uluslararası jüri başkanlığını Amerikalı oyuncu, senaryo yazarı ve yönetmen Kristen Stewart yapacak.

Festivalde yönetmen Burak Çevik’in “Unutma Biçimleri” adlı yeni filmi “Forum” bölümünde gösterilecek.

Dünya prömiyerini 73. Berlinale’de yapacak “Unutma Biçimleri” filminin başrollerini Nesrin Uçarlar ve Erdem Şenocak paylaşıyor.

Film, 14 yıl önce ayrılan ve yıllar sonra yeniden bir araya gelen çiftin hikayesini anlatıyor.

Bu yıl 67 ülkeden 283 filmin gösterileceği Berlinale’nin ödül töreni 25 Şubat'ta yapılacak.

Altın Ayı için yarışacak filmler ve yönetmenleri şöyle sıralandı:

"20.000 Species of Bees" (Estibaliz Urresola Solaguren), "Bai Ta Zhi Guang" (Zhung Lu), "Bis ans Ende der Nacht" (Christoph Hochhaeusler), "BlackBerry" (Matt Johnson), "Disco boy" (Giacomo Abbruzzese), "Le Grand chariot" (Phlippe Garrel), "Ingeborg Bachmann-Reise in die Wüste" (Margerethe von Trotta), "Irgendwann werden wir uns alles erzaehlen" (Emily Atef), "Limbo" (Ivan Sen), "Mal Viver" (Joao Canijo), "Manodrome" (John Trengove), "Music" (Angela Schanelec), "Past Lives" (Celine Song), "Roter Himmel" (Christian Petzold), "Sur l’Adamant" (Nicolas Philibert), "The Survival of Kindness" ( Rolf de Heer), "Suzume" (Makoto Shinkai) ve "Totem" (Lila Aviles).

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