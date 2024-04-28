Yeniçağ Gazetesi 1. sayfa

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MERAL AKŞENER'DEN BOŞALAN KOLTUK DERVİŞOĞLU'NUN OLDU

Meral Akşener'in aday olmadığı İYİ Parti kurultayında kıran kırana geçen genel başkanlık yarışını 3. turda 611 oy alan Müsavat Dervişoğlu seçildi. Koray Aydın son turda 548 oyda kaldı. Akşener veda konuşmasında yerel seçim yenilgisi için "Gerektiğinde bedel ödemeyi bildim. Bundan dolayı da asla pişman olmadım" dedi.

31 marttaki yerel seçimde hezimete uğrayan IYI Parti dün 5. Olağanüstü Kurultayı'na yaptı. Genel Başkan Meral Akşener'in aday olmadığı Ankara'daki kurultay ATO Congresium'da gerçekleşti. Salona seyircilerin alınmadığı kurultayda 4 aday yarıştı. Genel başkanlığa aday olan Grup Başkanı Koray Ay din, salona gelişinde "IYI'ler kol kola Koray Aydın'la", Grup Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu ''IYI'lerin birleştirici gücü Müsavat Dervişoğlu", Göç Politikaları Başkanı Tolga Akalın ise "Bozkurt Tolga" sloganıyla karşılandı. Bir diğer aday ise Kurucular Kurulu Üyesi Günay Kodaz oldu. Kurultayın başlangıcında Meral Akşener için hazırlanmış video gösterimi yapıldı. Video gösterimi sırasında "Hatıran yeter" şarkısının çalması üzerine salonda bulunanlar alkışlar eşliğinde ayağa kaldı.

Konuşmalardan sonra yapılan ilk tur oylamada adaylar salt çoğunluğa ulaşamadı. 1178 delegenin oy kullandığı ilk turda 7 ay geçersiz sayılırken; Koray Aydin 472, Tolga Akalın 327, Müsavat Dervişoğlu 370, Günay Kodaz ise 2 oy aldı. İkinci tura geçilmeden Tolga Akalın adaylıktan çekildiğini açıkladı. İkinci turda da adaylar salt çoğunluğa ulaşamadı. 1158 delegenin oy kullandığı turda oyların 1152'si geçerli sayıldı. Koray Aydin 565, Müsavat Dervişoğlu 570, Günay Kodaz ise 3 oy aldı. Adaylıktan çekildiğini açıklayan Tolga Akalın'a ise 15 oy çıktı. En çok adayın genel başkan seçileceği üçüncü tura tüzük gereği Aydın ve Dervişoğlu katıldı. İki turda toplam beş oy alan Günay Kodaz, kendisi oy verenlerin üçüncü turda Koray Aydın'ı desteklemesini istedi. Kodaz, "Ben oyumu Koray Aydın'a verdim. Yanımdaki ikinci kişiye de Koray Aydın'a oy verdirdim. Bana oy veren üçüncü kişi kimse lütfen Koray Abi'ye oy versin" dedi. Üçüncü turda 611 oy alan Müsavat Dervişoğlu İYİ Parti'nin yeni genel başkanı oldu. Koray Aydın ise 548 oy alarak yarışı kaybetti.

31 Mart yerel seçimlerinde alınan sonuçlanın ardından genel başkanlığı bırakacağını ve aday olmayacağını açıklayan Meral Akşener, genel başkan olarak kürsüdeki son konuşmasında "Emaneti devretme günü. Hayatımın 30 yılını farklı dönemlerde, farklı mekanlarda, farklı imkânlarla siyaset sahnesinde çalışarak geçirdim. 30 yıl boyunca, bir kadın olarak zorluklarla, iftiralarla, tehditlerle karşılaştım. Her devrin fırsatçılarıyla, ahlaksızlarıyla, zalimleriyle mücadele ettim. Ama içtenlikle söylüyorum ki, zihnim de vicdanım da hep rahat oldu. Allah şahit, toz zerresi kadar korkum da olmadı" dedi.

31 Mart seçimlerine 'hür ve müstakil' olarak girdiklerini de hatırlatan Akşener, konuşmasını "Bu karar aslında, bizim için, fabrika ayarlarımıza dönmek demekti. Çünkü biz, IYI Parti'yi; iki kutba mahkûm edilen Türk siyasetinin; yaşam odası olması için kurmuştuk. IYI Parti'yi bir kişiye, bir zümreye, bir gruba, ya da bir başka partiye kaldıraç olmak, imkân sağlamak, kariyer basamağı olmak için değil; milletin istiklali, memleketin istikbali için kurmuştuk" diye sürdürdü.

"İftiralarla, karalamalarla, çirkin oyunlarla, üzerimize gelineceğinin, farkındaydım" ifadelerine yer veren Akşener konuşmasını şöyle tamamladı: "Satın alınmışlara karşı yürekten inanmışların mücadelesini yürüttüğümüzün farkındaydım. Taşın altına, elini, gövdesini koyanların, farkında olduğum gibi o taşın, bizi ezmesi için çalışanların da iştahla el ovuşturanların da, farkındaydım. Seçim sonuçlan doğrultusunda, aldığımız riskin, elbette farkındaydım. Bugüne kadar, her daim kimseden bir beklentim olmaksızın gerektiğinde, bedel ödemeyi bildim. Bundan dolayı da, asla pişman olmadım. Nitekim bugün de, pişman değilim. Çünkü haklığımızın, elbet bir gün anlaşılacağını biliyorum. IYI Parti olarak, varlığımızı, onurumuzu, duruşumuzu pazarlık masalarına, meze ettirmemiş olmanın, gururuyla son kez karşınızdayım. İYİ Parti'yi kurduğumuz, ilk günkü gibi bir an bile pes etmeden, mücadele etmiş olmanı, gönül rahatlığıyla son kez karşınızdayım. Tek kişi kalsam da, bu mücadeleden vazgeçmeyeceğim' dedim asla da vazgeçmedim. Gerekirse bedelini ödeyeceğim' dedim. Bir kez daha söylemek isterim ki ben, bu bedeli ödemeye razıyım. Allah herkese, böyle veda etmeyi nasip etsin. Yıkmak isteyenlere, dağıtmak isteyenlere, çökmek isteyenlere, müsaade etmedim. Ama bugünden sonra artık; bu evi, siz koruyacaksınız. Bu evi, artık, siz ayakta tutacaksınız. Bu eve, artık, siz bakacaksınız. Allahaısmarladık."