75 binlik nüfus 1 milyona dayandı. Bayramda doldu taştı

Ayvalık ilçesinde Kurban Bayramı tatili boyunca artan ziyaretçi yoğunluğu, gezi tekneleriyle düzenlenen günlük turların popülaritesini de beraberinde getirdi. Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, "Tatilcilerimizin 9 günlük tatili fırsata çevireceğini öngörüyorduk. Beklediğimiz gibi bu bayram Ayvalık'a yoğun şekilde talep oldu" dedi.

GÖRSEL ŞÖLEN YAŞATTI

Tatilciler, özellikle Sarımsaklı plajlarında denize girip serinlemeyi ve akşamları Cunda Adası'nda gezinti yapmayı tercih ettiler. Ayvalık'ın doğal güzellikleri, Cunda başta olmak üzere 22 adası, 17 kilometrelik Sarımsaklı plajları, gün batımının en güzel izlendiği Şeytan Sofrası gibi noktaları, kırmızı mercanları ve zengin gastronomisiyle ilgi gördü.

UZUN KUYRUKLAR OLUŞTURDU

Bayramın etkisiyle ilçede araç yoğunluğu artarken, otopark alanlarının dolması nedeniyle tatilciler araçlarını cadde, sokak ve mahalle aralarındaki boş alanlara park etmek zorunda kaldılar. Gezi tekneleriyle düzenlenen günlük turlara katılan tatilciler ise iskelelerde uzun kuyruklar oluşturdu.

1 MİLYONA YAKLAŞAN BİR YOĞUNLUK YAŞANDI

Ayvalık'ın 20 bin yatak kapasiteli 425 konaklama tesisiyle ve 75 bine yaklaşan yerel nüfusuyla bayram tatilinde nüfusu 1 milyona yaklaşan bir yoğunluk yaşandı. Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Bu yoğunluk bayram tatili süresince devam edecektir. Belediye olarak tüm birimlerimizle bu yoğunluğun üstesinden gelmeye çalışıyoruz" dedi.

"İKİNCİ GÜNDEN İTİBAREN YOLCU SAYISININ ÇOK YÜKSELDİ"

Gezi teknesi işletmecisi Mehmet Pekin, arife ve bayramın ilk gününde mavi turlara ilginin düşük olduğunu ancak ikinci günden itibaren yolcu sayısının çok yükseldiğini belirtti. Başka bir işletmeci Hakan Gür ise tatilcilerin yoğun ilgisiyle memnun olduklarını dile getirerek, "Misafirlerimizi en iyi şekilde ağırlamaya çalışıyoruz. Ayvalık'ın turizm pastasından hak ettiği payı alabilmesi bizim için her şeyden önemli" dedi.

Cunda Adası'nda ise esnaf, bayram dolayısıyla yaşanan yoğunluğun kendilerini memnun ettiğini ifade ederek, turizm sezonunun hareketlenmesini umut ettiler.