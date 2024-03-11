75 ilde Mercek-13 operasyonu! 1031 şüpheliye işlem yapıldı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, ruhsatsız silah taşıyan şüphelilere ve silah kaçakçılığına yönelik operasyon düzenlendiği bildirdi. Bakan Yerlikaya, yapılan operasyonların detaylarını sosyal medya hesabından açıkladı.

Yerlikaya, resmi X hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

75 ilde ruhsatsız silah taşıyan şahıslara ve silah kaçakçılarına yönelik 4 gündür devam eden “Mercek-13” operasyonlarında; 641 ruhsatsız tabanca, 50 kurusıkıdan çevrilmiş tabanca, 19 uzun namlulu tüfek, 134 ruhsatsız av tüfeği olmak üzere toplam 844 silah ele geçirildi. Bin 31 şüpheli hakkında işlem yapıldı.

İlk şehirlerimizde yakalanan ruhsatsız silahlar ile gözaltına alınan şüpheliler ise şöyle;

- İstanbul'da tabanca, uzun namlulu tüfek ele geçirildi. şüpheli gözaltına alındı.

- İzmir’de tabanca, av tüfeği ele geçirildi. şüpheli gözaltına alındı.

- Adana’da tabanca, uzun namlulu tüfek ele geçirildi. şüpheli gözaltına alındı.

- Ankara’da tabanca ele geçirildi. şüpheli gözaltına alındı.

- Şanlıurfa'da tabanca uzun namlulu tüfek ele geçirildi. şüpheli şahıs gözaltına alındı.

Operasyonları gerçekleştiren Kahraman Jandarmamızı ve Kahraman Emniyetimizi tebrik ediyorum. Allah ayağınıza taş değdirmesin. Milletimizin duası sizinle.