75 yaşındaki usta oyuncu sevgilisiyle görüntülendi! ''Ne çekiyorsunuz'' diye tepki gösterdi

Usta oyuncu Orhan Aydın, önceki gece kendisinden yaşça küçük sevgilisi ile Asmalımescit'te bir mekan çıkışı objektiflere yansıdı.

Küçük Besleme, İkinci Bahar, Tatlı Hayat ve Kurtuluş gibi projelerden tanıdığımız usta oyuncu Orhan Aydın, önceki gece kendisinden yaşça küçük sevgilisi ile Asmalımescit Corridor adlı mekan çıkışı görüntülendi.

Snob Magazin'in haberine göre; 75 yaşındaki Orhan Aydın, "Beni neden çekiyorsunuz?" diyerek muhabirlere çıkıştı.

Orhan Aydın ve genç sevgilisi, basın mensuplarından kaçmaya çalışsa da başarılı olamadı.

